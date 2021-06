San Zeno Naviglio, auto tampona furgone: due soccorsi in ospedale

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 8 giugno, un’auto e un furgone sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sulla statale 45 nei pressi di San Zeno Naviglio, nel bresciano. E’ accaduto intorno alle 14,30 quando un uomo di 47 anni, alla guida della propria auto Alfa Romeo, per cause da accertare ha tamponato il van che lo precedeva. E nell’impatto la vettura è finita in parte letteralmente sotto il furgone. L’allerta ai soccorsi ha fatto intervenire i carabinieri, gli agenti della Polizia locale, un’ambulanza e l’automedica.

Si sono resi necessari anche i vigili del fuoco per estrarre l’automobilista, insieme al passeggero, dal veicolo bloccato. Entrambi sono stati poi portati alla Poliambulanza di Brescia, ma per fortuna le loro condizioni non sono preoccupanti. A causa dell’impatto, con i due mezzi rimasti sull’asfalto e mentre perdevano liquidi sulla carreggiata, è stato indispensabile chiudere il tratto di strada per un paio di ore e deviando il traffico verso le altre vie.