Brescia, 25enne muore in ambulanza dopo l’uscita di strada in auto

(red.) E’ un altro dramma sulle strade della provincia di Brescia quello arrivato ieri sera, martedì 8 giugno, da via Oberdan, in città. Intorno alle 19,30 un ragazzo moldavo di 25 anni e residente a Brescia era alla guida della sua auto, una Ford Fiesta, quando all’improvviso ha perso il controllo uscendo di strada e schiantandosi contro un ostacolo. Le condizioni in cui si presentava il veicolo hanno fatto subito temere per il conducente, per il quale sono scattati subito i soccorsi.

Sul posto si sono mosse l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia, oltre agli agenti della Polizia locale e i vigili del fuoco per estrarre il giovane dalle lamiere. All’inizio sembrava un intervento non particolarmente grave, tanto da essere in codice giallo verso l’ospedale Civile di Brescia. Ma a bordo di un’ambulanza avrebbe accusato un arresto cardiaco che gli ha tolto la vita, rendendo vano ogni tentativo di rianimazione.