Brescia, sistema leggi-targhe e pagamento della sosta più facile e veloce

(red.) A Brescia città sarà ancora più facile e veloce pagare la sosta del parcheggio all’interno di alcune strutture e soprattutto senza più dover nemmeno inserire il ticket al momento dell’uscita dall’area di sosta. E’ la nuova iniziativa di Brescia Mobilità che viene attivata in modo sperimentale per alcune realtà. “Dopo l’attivazione del Telepass presso i principali parcheggi cittadini e la possibilità di accedere e uscire da alcune strutture utilizzando solo la propria carta di credito e debito contactless, è stato attivato il sistema automatico di lettura delle targhe per rendere il pagamento della sosta sempre più facile ed immediato.

Il sistema, attivato in via sperimentale presso l’area esterna del Parcheggio Ospedale Nord e presso i parcheggi di Randaccio e Piazza Mercato, potrà essere esteso, in futuro, anche presso gli altri parcheggi cittadini. Il sistema di lettura targhe – spiega una nota della società – funziona secondo la modalità cosiddetta fast-exit: quando un cliente entra nel parcheggio, il sistema legge la targa della vettura e la associa automaticamente al ticket erogato. In questo modo, nel momento in cui ci si appresta ad uscire dalla struttura, il sistema riconosce la targa associata al ticket e la sbarra si alza senza che vi sia la necessità di inserire il ticket nella colonnina”.