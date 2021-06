Brescia, auto abbandonata e in fiamme in via Foresti: azione criminale?

(red.) Gli agenti della Polizia di Stato di Brescia stanno indagando per un’auto in fiamme scoperta ieri mattina, domenica 6 giugno, poco prima dell’alba in via Foresti in città. I primi a chiedere un intervento sono stati i residenti che hanno avvertito un boato derivante dai finestrini del veicolo scoppiati e in seguito anche il fuoco che avvolgeva la vettura. La sensazione è che si sia trattato di un incendio doloso, probabilmente appiccato da qualcuno che aveva usato il veicolo per furti o altre azioni criminali e che intendeva disfarsene.

Infatti, l’auto è stata trovata abbandonata in una posizione che di certo non è un parcheggio. E prima di dare le fiamme, chi ha messo in atto il piano, ha anche rimosso le targhe per cercare di non rendere elementi sulla provenienza. Ma sembra che siano rimaste tracce del telaio tramite il quale poter riuscire a risalire a dove l’auto sarebbe stata usata prima di diventare una carcassa. L’allerta dei residenti ha mosso sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio, anche evitando conseguenze peggiori del fatto che le fiamme avevano raggiunto parzialmente un’altra vettura parcheggiata nelle vicinanze.