Urago Mella, dà fuoco alla moglie morta dopo 7 giorni. Chiuse indagini

(red.) Dalle ore precedenti a venerdì 4 giugno il 55enne marocchino Abderrahim Senbel è formalmente indagato per la morte della moglie 45enne Mina Safine. Si fa riferimento a quanto avvenne il 20 settembre del 2020 quando da un condominio di via Tiboni a Urago Mella, a Brescia, erano arrivate le richieste di aiuto a causa del fatto che la donna era diventata una “torcia umana” dopo essere stata cosparsa di liquido infiammabile. Liquido che, secondo il marito, si sarebbe cosparsa la donna da sola, mentre al contrario per l’accusa sarebbe stato lui a mettere in campo il gesto dopo una lite.

A causa delle gravi ustioni riportate, la donna era stata trasportata all’ospedale Gaslini di Genova, ma una settimana dopo era sopraggiunto il decesso. Per quei fatti il marito era stato condotto nel carcere di Opera dove si trova attualmente detenuto. La procura di Brescia ha chiuso le indagini accusando il 55enne di omicidio volontario aggravato dal fatto di essere il marito. Lui continua a dirsi innocente e di aver, quel giorno, cercato di spegnere le fiamme sul corpo della consorte. Per questo motivo incontrerà il magistrato per essere interrogato.