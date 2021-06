San Polo, la scuola Giovanni XXIII si trasferisce per i lavori in via Violante

Gli assessori Fabio Capra e Valter Muchetti del comune di Brescia hanno incontrato il dirigente scolastico Gaetano Greco, il presidente del consiglio di quartiere San Polo-Case Silvia Chiroli, i rappresentanti dei docenti e dei genitori per confermare l’avvio delle opere di adeguamento sismico e di efficientamento dell’immobile di via Sabbioneta che attualmente ospita la scuola primaria Giovanni XXIII.

È confermata la fattibilità del trasferimento, a settembre, della scuola primaria in questione nell’attiguo plesso, in via Violante, sede della scuola secondaria di I grado.

Nei mesi scorsi si sono svolti incontri con la dirigenza scolastica per concordare gli interventi che dovranno essere effettuati per poter adeguare il plesso di via Violante e metterlo in condizioni di poter ospitare gli alunni di entrambe le scuole.

Al termine delle lezioni previsto per l’8 giugno 2021 si procederà ad avviare tutte le operazioni necessarie per il trasferimento della Giovanni XXIII e l’avvio dei lavori sul plesso di via Sabbioneta.

Per tutto ciò, si avvisano le famiglie che le lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, a settembre, si svolgeranno nella sede di via Violante.