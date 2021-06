Sabato pomeriggio visite guidate (teatralizzate) al Castello

In occasione della XIII edizione di “Primavera in Castello e dintorni”, sabato 5 giugno ore 16,00 (e in replica alle ore 17,00) è in programma : “Il falco in commedia”. Il Centro Universitario Teatrale (CUT) “La Stanza” propone, negli spazi verdi del Castello, una visita guidata teatralizzata su alcune importanti vicende del nostro Castello – “Falco d’Italia” – sotto la guida di alcune maschere della Commedia dell’Arte che racconteranno storie e leggende ideate da Roberto Manenti e coordinate da M. Candida Toaldo.

A conclusione dell’evento interverranno i Servizi Educativi di Fondazione Brescia Musei con un approfondimento storico relativo al Castello di Brescia. I posti disponibili sono 25 per ogni visita guidata teatralizzata. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione a formazione.permanente-bs@unicatt.it (fino esaurimento dei posti disponibili).