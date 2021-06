Fondazione Asm rafforza il Summer Camp 2021 con il progetto “Tutti al Museo1”

(red.) Finita la scuola, con l’arrivo dell’estate torna il Summer Camp, il centro estivo promosso dalla Fondazione Brescia Musei negli spazi del Museo di Santa Giulia e del Castello per tutta la durata delle vacanze scolastiche.

Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Asm rinnova il supporto all’iniziativa, secondo una logica inclusiva, sostenendo con il progetto “Tutti al Museo!” la partecipazione di 50 bambini afferenti all’Associazione Bimbo chiama Bimbo. Ad essi, grazie al progetto “Summer Insieme” nato dalla collaborazione con il Comune di Brescia, con le cooperative Il Gabbiano e Tempo Libero e con la Fondazione Cavalleri Scuola Audiofonetica, si aggiungeranno 18 bambini con bisogni speciali che per la prima volta parteciperanno alle attività accompagnati dai loro assistenti ad personam.

L’obiettivo è rendere sempre più inclusiva una proposta educativa di alto valore artistico-culturale e ludico-didattica, capace di avvicinare le giovani generazioni al patrimonio della città. Diffondere opportunità in contesti penalizzati sotto l’aspetto economico e sociale, e agevolare la presenza di bambini che necessitano di attenzioni maggiori, sono due azioni fondamentali per contrastare disuguaglianze nell’offerta formativa.

“Siamo felici che il progetto avviato tre anni fa si stia evolvendo all’insegna della pluralità, allargando il raggio d’azione a una grande molteplicità di bambini e ragazzi che garantiscono diversificate opportunità educative e occasioni di arricchimento reciproco” ha sottolineato il presidente di Fondazione Asm Felice Scalvini durante la presentazione del programma.