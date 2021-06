Associazione Paracadutisti onlus, un magazzino dal comune di Brescia

(red.) Oggi, venerdì 4 giugno, sono state consegnate ufficialmente le chiavi del magazzino di proprietà comunale di via Lupi di Toscana 3 all’associazione di Protezione Civile Paracadutisti Onlus, alla presenza dell’assessore alla Protezione Civile Valter Muchetti e di Elsa Boemi, responsabile del Servizio Tutela ambientale e Protezione Civile del comune di Brescia.

I volontari della Associazione di Protezione Civile Paracadutisti Onlus collaborano da anni con l’amministrazione comunale. Dall’inizio della pandemia, inoltre, stanno prestando la loro opera in aiuto al comune per tutti i servizi necessari. Sono specializzati nell’intervento per il rischio idrogeologico e il magazzino consegnato servirà per il deposito dei loro mezzi che potranno così essere sempre pronti per l’utilizzo e per l’intervento in caso di eventi meteorologici estremi.