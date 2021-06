Procede spedita la manutenzione delle coperture del torrente Garza

(red.) Procedono i lavori di manutenzione delle coperture del torrente Garza a Brescia. Terminata la fase di rimozione dell’asfalto e della massicciata stradale, in via Tartaglia e in via Ugoni, si è proceduto alla realizzazione dei tagli delle solette con dischi diamantati. Lunedì 31 maggio è iniziata, sul tratto di via Tartaglia, l’operazione di rimozione delle travi preesistenti e delle solette in calcestruzzo armato con autogru telescopiche di grossa portata. Le travi vengono poi caricate su autoarticolati e trasportate fuori cantiere dove si procede alla demolizione.

Secondo il programma, entro venerdì sarà completata la rimozione delle travi in questo tratto e, a partire dal lunedì successivo per una durata di circa sei o sette giorni lavorativi, saranno rimosse le solette in via Ugoni. Completata questa fase si passerà alla realizzazione dei cordoli in calcestruzzo armato, in testa alle murature laterali del Garza, su cui si procederà al varo delle travi prefabbricate e alle successive operazioni di completamento delle strutture e del pacchetto stradale.