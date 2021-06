Brescia, si è aperto “We Love Castello”: iniziative fino al 26 settembre

(red.) Nel pomeriggio di martedì 1 giugno, in Castello a Brescia, è stata inaugurata la nuova edizione di “We Love Castello”, un ampio cartellone di iniziative di ogni genere che resterà aperto tutti i giorni fino al 26 settembre. Alla riapertura erano presenti il direttore di Fondazione Brescia Musei Stefano Karadjov e l’assessore alla Cultura e vicesindaco Laura Castelletti. Nella realizzazione degli eventi si è contato sulla collaborazione di Palcogiovani, Kitchen e 94 investimenti.

Sono presenti cinque aree: Agorà per le attività didattiche, educative e formative, il Belvedere 030 con food truck e musica dal vivo, il punto Extra per ammirare gli scorci del castello e il Market con prodotti in vendita di vintage e moderni, oltre alla Terrazza Armani dove gustare, al Bastione San Marco, le pietanze dello chef Oscar Armani. E a “We Love Castello” contribuisce anche il Festival dei Sapori. Tutto il ricavato della manifestazione verrà devoluto alla Fondazione Ant, all’Associazione Elisoccorso “Bravo Sierra” e a Perlar e ci sarà anche una raccolta fondi per restaurare la locomotiva. Tutte le informazioni sul sito internet welovecastello.it.