Brescia e provincia, dal 4 giugno tornano le iniziative di “SeiAlMartinengo”

(red.) Nell’ambito del progetto “SeiAlMartinengo”, la Fondazione Provincia di Brescia Eventi e la Provincia di Brescia, propongono una serie di iniziative per l’estate che coinvolgono la città, ma anche il resto del territorio. Da Eticafestival, per esempio, è nato “Oro in bocca-Passeggiate mattutine e racconti del paesaggio“. Il successo dell’iniziativa, appoggiata dalle quattro Comunità montane della Provincia, da numerosi comuni, da soggetti pubblici e privati, ha trovato convinto sostegno per la sua riproposizione anche per l’estate 2021. Il programma prevede incontri mattutini di cui sono protagonisti scienziati, giornalisti, poeti, divulgatori scientifici e attrici che accompagneranno il pubblico, dopo camminate di durata variabile, alla riscoperta del valore del cammino che attraversando i diversi paesaggi ne coglie aspetti ambientali, naturalistici, scientifici e poetici.

Dieci gli appuntamenti calendarizzati che valorizzeranno luoghi ed esperienze che hanno fascino ancora poco conosciuti al grande pubblico eppure rappresentano testimonianze di grande attenzione e scelte responsabili da parte di istituzioni e cittadini. La novità dell’edizione 2021 è l’arricchimento delle giornate con proposte in cui, oltre al focus culturale di cui sono protagonisti i vari ospiti, verranno offerti momenti di convivialità, strutturati o liberi, brevi esplorazioni dei territori circostanti come piccole valli, boschi, zone di coltivazione, attivando, in una rete ampia e condivisa, esperienze di “comunità giornaliera” dove la cultura si fa motore di incontro, scambio e confronto. Ogni evento sarà gratuito previa prenotazione obbligatoria alla mail prenotazioni.oroinbocca@gmail.com e allo 030.2906403.

Ideazione e direzione artistica: Vittorio Pedrali

Sabato 3 luglio, ore 9.30

CEVO, dal culmine del paese a Dos dal Curù (ex Villaggio Minerario)

Luca Mercalli, climatologo, divulgatore scientifico e accademico

Sabato 10 luglio, ore 9.30

LOZIO – dalla frazione di Sommaprada alla Chiesa di Santa Cristina alla ex Cava di Sommaprada

FRANCO ARMINIO, paesologo e poeta

Domenica 11 luglio, ore 9.30

TAVERNOLE SUL MELLA dalla Cascina Stallino all’Azienda Agricola Pesei

FRANCO ARMINIO, paesologo e poeta

Sabato 17 luglio, ore 9.30

BOVEZZO da Parco Giudici alla Casa della Natura

GIAN ANTONIO STELLA, giornalista e scrittore

Domenica 18 luglio, ore 9.30

Villanuova sul Clisi dalla frazione di Peracque al Santuario Madonna della Neve

GIAN ANTONIO STELLA, giornalista e scrittore

Sabato 24 luglio, ore 9.30

Zone Chiesa di San Giorgio

LUCILLA GIAGNONI, attrice e scrittrice

Domenica 25 luglio, ore 9.30

SAREZZO dalla Valle di Sarezzo alla Azienda Agricola Catena Rossa

LUCILLA GIAGNONI, attrice e scrittrice

Sabato 7 agosto, ore 9.30

MARONE da Sale Marasino o da Marone alla Chiesa di San Pietro a Pregasso

GIANUMBERTO ACCINELLI, entomologo, scrittore ed econarratore

Domenica 8 agosto, ore 9.30

Pertica Alta

MAURO VAROTTO, coordinatore del Gruppo Terre Alte/Comitato Scientifico CAI, docente di Geografia Culturale Università di Padova.

Domenica 29 agosto, ore 9.30

PROVAGLIO VAL SABBIA

LELLA COSTA

LE STANZE DEL CONTEMPORANEO

Palazzo Martinengo-Via Musei 30, Brescia

Dal 5 giugno al 4 luglio 2021

aperto giovedì e venerdì 15-19/sabato e domenica 10-19

Inaugurazione: venerdì 4 giugno ore 17 (ingresso libero)

La mostra collettiva dedicata ai vincitori della XII edizione del Premio Nocivelli del 2020 è frutto della consolidata partnership tra l’Associazione Culturale Techne e la Fondazione Provincia di Brescia Eventi. Ogni anno il comitato di giuria si riunisce a inizio luglio per la scelta dei finalisti del concorso e a settembre si inaugura la mostra dedicata ai finalisti e sono annunciati i vincitori. Da quel momento artisti e curatore iniziano a lavorare per creare una mostra che raccoglie opere dei dieci vincitori tra fotografie, sculture, opere di pittura ed installazioni, dando spazio e voce a artisti emergenti che si affacciano alla propria stagione artistica.

Le Stanze del Contemporaneo presenterà il lavoro degli artisti e la loro ricerca, come luogo di conoscenza reciproca e diretta tra le diverse realtà ed i soggetti che ruotano attorno al mondo dell’arte, come territorio di confronto e riflessione esponendo lavori significativi a supporto del messaggio e del percorso artistico individuale. La mostra composta da dieci sale, ognuna dedicata ad uno degli artisti, sarà inaugurata venerdì 4 giugno (dalle 17 alle 20) e rimarrà aperta al pubblico fino al 4 luglio. I vincitori del Premio Nocivelli 2020 sono Mattia Barbieri, Anna Capolupo, Francesco Ciavaglioli, Giulia Dal Monte, Binta Diaw, Matilde di Pietropaolo, Pierpaolo Maso, Alessandra Sarritzu, Ambra Iride Sechi e Aurora Troletti.

BELLEZZA CREA BELLEZZA

Torna per il sesto anno Eticafestival, un progetto accolto e fortemente voluto dalla Fondazione Provincia di Brescia Eventi e dalla Provincia di Brescia. Le passate edizioni hanno avuto la capacità di coinvolgere oltre 30 comuni della provincia, che hanno partecipato entusiasti della qualità della proposta culturale. Quest’anno Eticafestival propone per il secondo anno la rassegna “Bellezza crea bellezza” che parte da un presupposto diverso: dal territorio, dalla sua conoscenza, dalla sua meravigliosa peculiarità, per offrire una proposta che possa valorizzare ed esaltare la sua bellezza, attraverso altra bellezza. Abbiamo individuato cinque luoghi della provincia che si sono distinti per aver scelto di investire nel recupero e nella trasformazione del proprio territorio: comuni che hanno riqualificato aree dismesse in parchi ecologici, hanno trasformato aree agricole in luoghi di inclusione, che hanno ridato vita a boschi, parchi, al restauro di piazze o aree degradate.

Luoghi quindi simbolo di una trasformazione, decisa e condivisa da una comunità, che ha voluto e saputo lasciare una traccia di bellezza nel suo paesaggio. Questi siti diventeranno teatro naturale di una proposta artistica-culturale che parte proprio da quello specifico territorio: l’idea è quella di aggiungere “bellezza” a “bellezza”. L’obiettivo di questo progetto è quello non solo di far conoscere i luoghi che hanno cambiato volto grazie a buone pratiche condivise, ma valorizzare proprio queste scelte, che hanno saputo essere lungimiranti e spesso “rivoluzionarie”, mettendole in rete e trasformandole in un esempio da riprodurre. Come due anni fa l’incontro con il relatore sarà preceduto da una breve (5-10 minuti) performance teatrale di un’attrice, Alessandra Domeneghini, che racconterà la bellezza del luogo che ci ospita.

Per ogni incontro l’ingresso è gratuito previa prenotazione via mail a bellezzacreabellezza@gmail.com e allo 030.2906403.

Ideazione e direzione artistica: Lucilla Perrini

Venerdì 4 giugno

ore 18,30 – Parco di Villa Grasseni

Flero, via Mazzini 11

in caso di pioggia Teatro Le Muse di Flero

La natura è perfetta?

INCONTRO CON TELMO PIEVANI

Sabato 12 giugno

ore 18,30 – Miniere di Sant’Aloiso

Collio, via Castiglione

Dignità e bellezza del lavoro

INCONTRO CON STEFANO MASSINI

Dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.30 possibilità di scoprire la Miniera con le proposte “Trekking Minerario” e “Parco Avventura”, su prenotazione, tel. 3396055118, www.minierasantaloisio.it È consigliato un abbigliamento caldo. L’evento è realizzato in collaborazione con Ski-Mine srl.

Giovedì 24 giugno

ore 18,30 – Cascina Clarabella

Corte Franca, via Enrico Mattei

Alla ricerca della felicità

SIMONE CRISTICCHI in dialogo con CLARA CAMPLANI

Sarà possibile visitare la mostra Fragili del pittore Bruno Zoppetti, ritratti di musicisti che hanno trasformato una sensibilità dolorosa in un’espressione artistica.

E per chi lo desidera è possibile prenotare una cena al ristorante di Clarabella Centottanta Cantina&cucina al 347.1278891.

Giovedì 1 luglio

ore 20,30 – Cortile Palazzo Martinengo

Orzivecchi, via Martinengo 15

in caso di pioggia Chiesa parrocchiale di Orzivecchi

La bellezza della democrazia

EZIO MAURO

Giovedì 16 luglio

ore 18,30 – Parco dello Strone

Parco del Fiume Strone in località Laghetto-Scarpizzolo, frazione di San Paolo

in caso di pioggia nella Chiesa parrocchiale di San Paolo, via Petronace, 8

Parcheggio a Scarpizzolo in via Grande, vicino la Chiesa parrocchiale

La via della bellezza

VITO MANCUSO in dialogo con LAURA FASANI