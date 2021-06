Brescia, scontro tra due gruppi di giovani: 17enne accoltellato in corso Magenta

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 31 maggio, il centro storico di Brescia è stato teatro di un nuovo violento episodio di aggressione per il quale ne ha fatto le spese un ragazzo di 17 anni che ha riportato ferite da taglio a una coscia. E’ successo prima delle 18,30 nel momento in cui sembra che il giovane fosse con altri coetanei e si stesse spostando a piedi da piazza Duomo verso corso Magenta, quindi nel cuore cittadino. E proprio nei pressi della Cattedrale sarebbero partite le prime schermaglie, per motivi da verificare, tra il gruppo del 17enne e un altro di giovani più grandi di età.

Subito dopo ci sarebbe stato un vero e proprio inseguimento verso corso Magenta e in quei momenti concitati il 17enne sarebbe caduto a terra. A quel punto l’altro gruppo lo avrebbe malmenato a calci e pugni e persino con una o due coltellate a una coscia. Poi è stato il fuggi fuggi generale e un testimone ha allertato una pattuglia della Polizia di Stato. Sul posto si è mossa anche un’ambulanza di Brescia Soccorso che ha caricato a bordo il giovane e trasportato in codice giallo alla Poliambulanza, ma le sue condizioni non sono gravi.

La stessa Polizia sta indagando per capire le cause dell’aggressione, escludendo al momento un tentativo di rapina. E il 17enne è già stato sentito, inducendo le forze dell’ordine anche a verificare le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza sul tragitto di quell’inseguimento e dell’aggressione. Di certo per Brescia città si tratta dell’ennesimo episodio tra giovani e da condannare. Ora si attendono ulteriori sviluppi, a partire dal rintracciare il gruppo di aggressori.