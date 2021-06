Estate in castello, laboratori per famiglie e bambini

(red.) L’estate 2021 vede Fondazione Brescia Musei collaborare con diverse realtà territoriali: We Love Castello, Associazione Amici del Cidneo, Unione Astrofili Bresciani e Museo di Scienze Naturali di Brescia, la Confraternita del Leone, per offrire a famiglie e adulti, un ricco e variegato palinsesto di attività.

Il tema centrale è il rapporto tra Arte e Natura, infinite sono le possibilità di collegare questi due mondi, dalla Natura rappresentata alla Natura come strumento creativo: l’Arte diviene ponte tra la propria sensibilità e la Natura nelle sue molteplici espressioni e le sue possibili narrazioni.

Sulla traccia di queste molteplici espressioni vengono proposti quattro percorsi esperienziali, in cui osservare, conoscere o sperimentare, “giocando” con i materiali e gli strumenti dell’arte e della natura.

Domenica 20 giugno, 18 luglio, 1 e 22 agosto, 19 settembre

ore 15.30, presso padiglione Belvedere

PICCOLI RIFUGI PER PICCOLI VIVENTI

laboratori per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni

Ogni animale, insetto, artropodo, grande o minuscolo, che vive o è di passaggio sul colle Cidneo lascia le proprie tracce, le proprie scie, dentro e sopra la terra, sugli alberi, sulle pietre antiche…

Esaminandole si può arrivare a riconoscere gli esseri viventi a cui appartengono: la natura diventa così lo stimolo per indagare ma anche per creare “costruendo” piccoli rifugi, una protezione dei viventi che si manifesta creativamente attraverso l’arte. Le opere realizzate si inseriscono in alcuni angoli del paesaggio, adattandosi alle sue caratteristiche, per poi tornare a farvi interamente parte secondo i tempi della natura.

L’attività è ideata e offerta dall’associazione Amici del Cidneo onlus e condotta dagli operatori museali di Fondazione Brescia Musei

Domenica 13 giugno, 11 luglio, 15 agosto, 12 settembre

ore 15.30, presso padiglione Belvedere

TAVOLOZZE CROMATICHE, MATERICHE, ODOROSE

laboratori per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni

Il modo in cui si percepiscono gli ambienti naturali dipende da ciò che attira la nostra attenzione e stimola i nostri sensi. L’indagine scientifica può poi condurre all’esplorazione della natura facendoci immergere nelle sue molteplici caratteristiche e mutazioni. Ma si possono anche scoprire quali strumenti l’arte usa per “raccontare” un ambiente naturale: segni, forme, colori, odori…

Come gli artisti, che, da sempre hanno scoperto, estratto e poi utilizzato sia le materie sia le molteplici tinte offerte dalla terra, si potrà dare forma alla propria creatività in composizioni materiche, risultato di mescolanze e accostamenti cromatici, tattili ma anche olfattivi.

L’attività è ideata e offerta dall’associazione Amici del Cidneo onlus e condotta dagli operatori museali di Fondazione Brescia Musei

Domenica 6 giugno, 4 luglio, 8 e 28 agosto, 26 settembre

ore 15.30, presso Infopoint ingresso Castello

TRA PIETRA E PIETRA. La flora dei muri

percorso per adulti

Sulle pareti delle antiche fortezze è facile osservare “la flora dei muri”, erbe spontanee giunte da altri luoghi, che si sono insediate tra fessure e interspazi, dai quali spuntano isolate o a piccoli gruppi.

Un tour speciale porta alla conoscenza di queste piante discrete, che sfuggono ad uno sguardo superficiale, per scoprire che alcune di esse avevano, nell’antichità, proprietà medicinali e, si diceva, anche magiche, usate da maghi e streghe… Il tour si conclude con l’antico vigneto urbano Pusterla, alle pendici del colle, per ascoltare la narrazione dei molteplici significati della vite nelle rappresentazioni d’arte e considerare come Natura e Arte si siano sempre intrecciate, in ogni tempo e in ogni cultura.

L’attività è ideata e offerta dall’associazione Amici del Cidneo onlus e condotta dagli operatori museali di Fondazione Brescia Musei

Domenica 27 giugno, 25 luglio, 5 settembre

ore 15.00, presso l’Infopoint del Castello

VIAGGIO NEL SISTEMA SOLARE: tra mito e astronomia

laboratori per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni

L’attività è divisa in due parti di 1 ora ciascuna

Orari 15.00 presso l’Infopoint del Castello

Laboratorio 1 a cura dell’Unione Astrofili Bresciani

Un percorso attraverso la fedele ricostruzione in scala del nostro Sistema Solare, dispiegata attraverso la fortezza cittadina, farà “toccare” l’immensità dello Spazio in modo diretto e intuitivo. L’esperienza è arricchita da esperimenti ed esperienze pratiche, fra cui uno strumento capace di indicare il proprio peso su qualsiasi pianeta. In caso di pioggia, anche in versione indoor nel padiglione Belvedere.

Orari 16.00 presso padiglione Belvedere

Laboratorio 2 a cura di Fondazione Brescia Musei

I pianeti del nostro sistema solare hanno nomi antichi e importanti, i nomi degli dei romani! Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno… Nel laboratorio indagheremo i miti a loro collegati: un viaggio nell’arte, nella mitologia e nello spazio che si concluderà con un’attività artistica.

L’attività è ideata offerta e condotta da Fondazione Brescia Musei, l’Unione Astrofili Bresciani e il Museo di Scienze Naturali di Brescia

Quando: ogni domenica pomeriggio dal 6 giugno al 26 settembre

Costo: gratuito

Minimo-massimo partecipanti: 5 – 15 persone

Prenotazioni: dal sito welovecastello.it

GLI SPIRITI DEL TEMPO incontri misteriosi in Castello

Un’occasione per vivere con la famiglia una serata fuori dal comune, in un luogo straordinario ricco di storia e suggestione.

Un’avventura coinvolgente attende i partecipanti che avranno modo di ripercorrere i diversi capitoli della storia del colle Cidneo attraverso l’incontro con figure misteriose interpretate dai rievocatori della Confraternita del Leone, partner di Fondazione Brescia Musei in questa occasione.

I partecipanti affronteranno una passeggiata nel tempo risolvendo indovinelli, recuperando informazioni e esplorando luoghi insoliti per riuscire a salvare un personaggio misterioso.

L’impegno e la determinazione dei piccoli partecipanti sarà al termine ricompensata!

L’evento si svolgerà in sicurezza nell’area dell’Arce del Castello. Ogni gruppo sarà composto da massimo 20 persone tra bambini e genitori, con ingressi scaglionati ogni mezz’ora.

Il percorso si svolgerà quasi completamente all’aperto con un’unica tappa all’interno del Museo delle Armi Luigi Marzoli.

Date: 19 giugno, 17 luglio, 21 agosto. Le date potrebbero variare in caso di maltempo

Dove: appuntamento presso l’Infopoint del Castello (si richiede di presentarsi 15 minuti prima per poter espletare le operazioni di bigliettazione)

L’attività ha una durata di ore 1,30 circa con partenze ogni mezz’ora

ore 20.00, 20.30, 21.00,21.30,22.00

Gli orari potrebbero variare in seguito alle nuove indicazioni emanate dagli enti competenti, riguardo all’inizio del coprifuoco.

Costo: adulti € 10 cad. ; bambini € 6.50 cad.

Prenotazione obbligatoria: CUP Fondazione Brescia Musei 030.2977833-834 santagiulia@bresciamusei.com

I partecipanti dovranno presentarsi muniti di mascherina.

In caso di pioggia l’evento sarà rimandato.