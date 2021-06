2 giugno, in Broletto la cerimonia dell’alzabandiera

(red.) Mercoledì 2 giugno per le celebrazioni a Brescia del 75° anniversario della nascita della Repubblica italiana, alle 10 le autorità arriveranno nel cortile di palazzo Broletto mentre alle 10,15 sarà deposta una corona al monumento commemorativo dei caduti in Piazza della Loggia.

Seguiranno alle 10,30 la cerimonia dell’alzabandiera, la lettura del messaggio del presidente della Repubblica, l’intervento del prefetto di Brescia Attilio Visconti, del sindaco di Brescia Emilio del Bono e del rettore dell’Università degli Studi di Brescia Maurizio Tira. A seguire la consegna delle onorificenze.

L’accesso alla cerimonia, in relazione alle disposizioni anti Covid, non è libero ma su invito della Prefettura.