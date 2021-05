Coronavirus e ricoveri, nessun nuovo agli Spedali Civili: non accadeva da mesi

(red.) Gli ospedali pubblici e privati della provincia di Brescia stanno lentamente tornando a essere Covid-free, quindi senza più pazienti affetti dalla malattia del nuovo coronavirus tra i reparti ordinari e quelli di terapia intensiva. Una notizia positiva in questo senso è che nelle strutture degli Asst Spedali Civili – tra Civile e presidi di Montichiari e Gardone – non ci sono stati nuovi ricoveri: era dallo scorso ottobre 2020 che non accadeva.

Al momento negli ospedali del Civile sono 62 i pazienti Covid, di cui sette in terapia intensiva. Guardando al resto della provincia, a Esine, in Valcamonica, la Rianimazione è Covid-free e ci sono 16 pazienti negli altri reparti. Sul lago di Garda ci sono 42 pazienti, 10 in Franciacorta, 12 alla Poliambulanza così come nelle strutture del gruppo San Donato. Dal punto di vista delle terapie intensive, detto del Civile, sono 5 sul Garda e 3 in Franciacorta.