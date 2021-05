Barrio Est, un progetto pilota di cultura e integrazione per Sanpolino

(red.) BARRIO EST – progetto pilota giugno-ottobre 2021, Piccolo Teatro Libero di Sanpolino per Brescia e Bergamo capitali della cultura 2023, è una creazione del Piccolo Teatro Libero, con il Patrocinio del Comune di Brescia e il contributo della Fondazione ASM.

Il progetto ideato da Elena Guitti, Giacomo Gamba e Fabio Maccarinelli, si propone un obiettivo principale: avviare una rete di collaborazioni territoriali, nazionali e internazionali che possano far vivere il teatro come un luogo aperto e attrattivo, creativo e promotore di progetti formativi e artistici, anche nel campo del sociale.

Si considera dunque il progetto pilota giugno-ottobre 2021, come una prima opportunità, ma al tempo stesso come una base di partenza su cui sviluppare la proposta per l’ampliamento del progetto per l’anno 2022, 23 e successivi.

Si tratta di un percorso che integra fin dall’inizio le diverse funzioni/fruizioni cui può aspirare il luogo Piccolo Teatro Libero di Sanpolino, con l’obiettivo di originare anche un’identità maggiormente riconoscibile, così riassumibile:

-Luogo aperto a tutti che promuove l’arte.

-Luogo dedito alla formazione.

-Luogo dove si realizzano produzioni teatrali.

-Luogo per iniziative specifiche rivolte al sociale.

-Luogo per rappresentazioni artistiche rivolte al pubblico.

Nello specifico si organizzerà nel periodo giugno-ottobre 2021 una stagione sperimentale composta dalle seguenti iniziative integrate: LABORATORI DEDICATI A BAMBINI E RAGAZZI A PARTECIPAZIONE GRATUITA, LABORATORI DI FORMAZIONE ALLA PRODUZIONE (MINI-CAMPUS 89), STAGIONE TEATRALE.

Numerose le realtà e singoli coinvolti nel progetto: -Associazione Culturale Llum e Piccolo Teatro Libero Sanpolino Brescia, VIVI IL QUARTIERE – progetto del comune di Brescia gestito da Elefanti Volanti, Spazio Pampuri Sanpolino, CSQ Sanpolo Cimabue Brescia, Suore Operaie Sezione di Sanpolino, Fobap Onlus Toscolano Maderno, Alter Teatro Bergamo, ASP Il Carrozzone degli artisti Pontevico Brescia, Ettore Oldi (Centopercentoteatro) Brescia, Roberto Capo, Envol e Teatro distratto Brescia e Lione.

I laboratori dedicati a bambini e ragazzi a partecipazione gratuita saranno:

– LA LUNA SUI COLLI

Laboratorio teatrale e creativo con utilizzo di materiali di riciclo per bambini della scuola Primaria.

Condotto da Elena Guitti e Costanza Duina, dal 6 luglio al 14 settembre 2021 dalle 16:30 alle 18:30.

Il laboratorio si svolgerà all’aperto con l’appoggio delle sale del Piccolo Teatro Libero e del magazzino tecnico per la costruzione di azioni teatrali itineranti ed esposizioni opere ispirate al tema Brescia Bergamo capitali della cultura 2023.

– I SOUND SAN POLINO

Laboratorio di espressione audio per ragazzi.

Condotto da Claudia Ferretti con la collaborazione dello studio di registrazione Big Tree Studio di Sanpolino. dal 13 luglio 2021 al 3 agosto 2021 dalle 16:30 alle 18:00

Il percorso prevede un avvicinamento al linguaggio audio per la narrazione sonora.

Dopo aver individuato luoghi significativi, per i ragazzi, all’interno del quartiere verranno raccolti i suoni, sperimentando uno studio di registrazione per realizzare un audio-graffito del quartiere di Sanpolino.

I laboratori di formazione alla produzione (mini-campus 89) sono rivolti ad allievi attori, con l’obiettivo di produrre due nuovi spettacoli che sviluppino differenti stili e che debutteranno nel mese di settembre.

Gli spettacoli ispirati ai temi “In arte Brescia” e “In arte Bergamo”, prenderanno in considerazione le vicende di due personaggi rappresentativi delle due città e rispettivamente: Niccolò Tartaglia per Brescia e Vincenzo Pacchiana detto Pacì Paciana per Bergamo-

Verrà inoltre organizzato un percorso di formazione propedeutico per 4 giovani tecnici luci e audio che saranno poi aggregati ai laboratori di produzione.

I due registi che condurranno i laboratori di produzione saranno il regista bresciano Roberto Capo, per il progetto “In arte Bergamo” e il regista bergamasco Mauro Carnelos, per il progetto “In arte Brescia.

La STAGIONE TEATRALE che si svolgerà da giugno ad ottobre 2021 si affida, in apertura e in chiusura a due iniziative sociali.

In apertura, il 4 giugno 2021 alle ore 20, Il carrozzone degli artisti presenta il progetto Museo in Valigia (proiezione dei video vincitori del concorso), con la partecipazione straordinaria di Chiara Petrone (danzatrice) e Brunella Angela Mazzola (cantante). Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. Presso Piccolo Teatro Libero.

In chiusura il 29 e 30 ottobre 2021 alle ore 20, Èffattaaaa!, performance teatrale dei ragazzi del CDD Villa dalla Rosa Fobap Onlus, Toscolano Maderno. Ingresso 10 euro, prenotazione obbligatoria. Presso Piccolo Teatro Libero.

Il 10 giugno 2021 alle ore 20, il debutto di EVELYN.. Con Elena Guitti e la Regia di Giacomo Gamba. Prodotto da Piccolo Teatro Libero. Lo spettacolo sarà poi in replica 11,12,13,17,18,19 giugno alla ore 20. Costo del biglietto 13 euro, prenotazione obbligatoria. Presso Piccolo Teatro Libero.

Il 24,25,26,27 giugno 2021 alle ore 20, si replica lo spettacolo Ohminidi, con Fabio Bonora, Anna Maria Pedersoli, Fabio Vasini e la Regia di Ettore Oldi di Centopercentoteatro. Produzione Piccolo Teatro Libero e Centopercentoteatro per Campus 89 -2020. Costo del biglietto 11 euro, prenotazione obbligatoria. Presso Piccolo Teatro Libero.

L’1 luglio 2021 alle ore 20, il debutto di Maree, con Roberto Bianco, Simone Faberi, Luca Cremonini , Dora Lazzari , Marino Maccarinelli, Vera Zizioli , Anna Paterlini , Luca Iuliano. Regia di Alice Salogni , aiuto regia Fabrizio Mussi. Prodotto da Teatro Diversivo. In replica 2,3,4 luglio 2021 alle ore 20. Costo del biglietto 11 euro, prenotazione obbligatoria. Presso Piccolo Teatro Libero.

Il 22,23,24,25 luglio 2021 alle ore 20, torna in replica A – jazz d’altomare, con Alice Salogni, Paolo Ambrosi, Elena Guitti. Regia Fabio Maccarinelli. Prodotto da Piccolo Teatro Libero. Costo del biglietto 13 euro, prenotazione obbligatoria. Presso Piccolo Teatro Libero.

Il 5 agosto 2021, OLTREMARE, musica e storie dal mondo, viaggio dal Mediterraneo all’Atlantico, dall’Europa all’Oriente, con Angel Luis Galzerano (voce solista Chitarra classica, charango, ukelele), Giorgio Guindani (Saxofono, flauto traverso, flauti etnici), Maurizio Murdocca (Tabla indiane, percussioni), Gerardo Ferrara (raccoglitore, portatore e narratore di storie). Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. Presso lo Spazio Pampuri di Sanpolino.

IL 21 agosto 2021 alle ore 17 “J’ai les Crocs – Una fame da lupo”, spettacolo per tutti, con Max Maccarinelli. Prodotto da Envol e Teatro Distratto. Costi biglietto: Intero 6 euro Bambini gratuito. Prenotazione obbligatoria. Presso lo Spazio Pampuri di Sanpolino.

IL 22 agosto 2021 alle ore 17 “J’ai les Crocs – Una fame da lupo”, spettacolo per tutti, con Max Maccarinelli. Prodotto da Envol e Teatro Distratto. Costi biglietto: Intero 6 euro. Bambini gratuito. Prenotazione obbligatoria. Presso Arena parco Ducos di Sanpolo.

L’1 ottobre 2021 alle ore 20 il debutto di Robin & Wagner, con Ilaria e Silvia Gattafoni e la Regia di Giacomo Gamba. Prodotto da Piccolo Teatro Libero. Lo spettacolo sarà poi in replica 2,8,9 ottobre 2021 alle ore 20. Costo del biglietto 13 euro, prenotazione obbligatoria. Presso Piccolo Teatro Libero.