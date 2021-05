Strage piazza Loggia, il pg Rispoli: a settembre chiudiamo le due indagini in corso

(red.) Ieri, venerdì 28 maggio, in occasione delle celebrazioni a Brescia per ricordare l’attentato del 1974 in piazza Loggia e che uccise otto persone durante una manifestazione antifascista, parole importanti sono arrivate dal procuratore generale di Brescia Guido Rispoli dal punto di vista delle indagini. Anche il magistrato ha partecipato ieri alla commemorazione a 47 anni di distanza da quei fatti e ha annunciato che alla fine dell’estate, a settembre, saranno chiuse nello stesso momento le due indagini ancora in corso, in particolare sulla base logistica e sugli esecutori materiali dell’attentato.

Infatti, la realtà processuale ha ormai confermato che quella strage era nata negli ambienti della nuova destra neofascista. E sul fronte delle due indagini ancora in corso, il magistrato Rispoli ha detto che entro la fine del 2021 si potrebbe esercitare l’azione penale, quindi la richiesta di rinvio a giudizio. Da una parte c’è il fascicolo in carico alla procura minorile che ha indagato su Marco Toffaloni, appunto minorenne il giorno dell’attentato e attualmente residente in Svizzera.

Mentre la procura ordinaria sta indagando su Roberto Zorzi che abita negli Stati Uniti. I due sarebbero ritenuti gli esecutori materiali di quell’attentato ed entrambi considerati vicini agli ambienti dell’estrema destra e a Carlo Maria Maggi, anche lui già condannato – come Maurizio Tramonte – e nel frattempo deceduto. Proprio sul fronte delle indagini, Rispoli ha detto di voler chiedere aiuto allo Stato proprio per consentire di far tornare in Italia i due nel momento in cui si procederà con l’azione penale.