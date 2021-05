Brescia, tentano di rubare bicicletta in zona stazione: due arresti

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 28 maggio, nell’udienza per direttissima in tribunale a Brescia due uomini di 31 e 30 anni si sono visti convalidare l’arresto, ma poi rimessi in libertà, dopo che il giorno precedente, giovedì, avevano tentato di rubare una bicicletta parcheggiata. I due – l’uno bresciano e l’altro di Pesaro Urbino – senza fissa dimora e abituati a muoversi nella zona della stazione ferroviaria, tra l’altro con precedenti per reati contro il patrimonio, avevano adocchiato la due ruote di una donna cinese e bloccata con un lucchetto tra via Togni e via Corsica.

Hanno provato a farlo saltare, ma le loro gesta non erano passate inosservate ad alcuni testimoni che hanno allertato gli agenti della Polizia locale. E anche la proprietaria, ritornata dalle commissioni, ha riconosciuto i due malviventi. I due avevano tentato di fuggire, ma sono stati sorpresi dagli operatori che li hanno arrestati. E ieri la convalida, ma anche la rimessa in libertà.