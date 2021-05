Sabato 29 flash smog in centro città per un’aria migliore

(red.) A pochi giorni dal trentesimo anniversario della ratifica italiana della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, si tiene a Brescia ed in altre città italiane, un flash smog con le associazioni ed istituzioni che in tutta Italia in questi anni hanno monitorato il biossido di azoto (NO2) di fronte alle scuole delle loro città. A Brescia l’iniziativa è promossa in collaborazione con Il Comitato Genitori della scuola primaria M. Calini del centro storico che ha partecipato in precedenza

all’edizione della campagna di monitoraggio dell’aria NO NO2, inquinante pericoloso prodotto principalmente dal traffico veicolare, in particolare dei motori diesel.

Il Flash Smog di svolge sabato 29 maggio 2021, alle ore 10,45 sulla scalinata di via della Consolazione che si trova all’inizio della salita che da piazzetta Tito Speri porta al Castello. Cittadini per l’Aria (Mi), Città della Scienza con Napoli Pedala , Comitato Vivibilità Cittadina (Na), Salvaiciclisti e Bike to School (Rm), Aria Pesa (Bo), Basta Veleni (Bs) e Torino Respira (To), chiedono che i comuni, le regioni, il governo rafforzino le misure per migliorare la qualità dell’aria in tutte le città italiane, “al fine di tutelare lo sviluppo e la salute dei bambini, in particolare per quanto concerne un trasporto pubblico più efficiente, la riduzione del traffico nelle aree in prossimità degli edifici scolastici, la mobilità dolce con percorsi pedonali protetti e piste ciclabili sicure”.