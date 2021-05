Sabato 19 giugno pomeriggio di pittura al Parco dell’Acqua: le iscrizioni

(red.) Associazione artisti bresciani e AmbienteParco organizzano per sabato 19 giugno a partire dalle 15 presso il Parco dell’Acqua in Largo Torrelunga 7 a Brescia, un pomeriggio di pittura all’aperto, “per poter cogliere le sottili sfumature che la luce genera su ogni particolare, ma anche la vera essenza della natura dominante al Parco dell’Acqua, in pieno centro cittadino”, si legge in una nota. “Con la propria creatività ogni artista saprà valorizzare le zone d’ombra che ci proteggono dall’arsura e il laghetto con tutte le sfumature così rasserenanti, le foglie di loto che sorreggono un uccello migratore e il ciclo naturale della vita che lo fa puntare ai pesci un po’ annoiati”.

Il tema è libero: ogni artista non avrà che l’imbarazzo della scelta per cogliere il migliore albero da immortalare nel quadro, un angolo suggestivo, fare il ritratto di un amico che si portato in compagnia. Anche la tecnica è libera. Ogni artista potrà portarsi una tela o un foglio anche già pre-impostati a casa. E se non si riesce a finire il quadro, il disegno, l’acquerello per le 18,30? Nessun problema, l’artista potrà fermarsi anche oltre le 18,30 oppure terminare la sua opera a casa. AmbienteParco mette a disposizione gratuitamente Futur.Lab, uno spazio di supporto con acqua e bagno e sedie o tavoli se necessari.

Programma dell’evento – sabato 19 giugno 2021

– ore 15 – 15.30 accoglienza, timbro della tela o del foglio; ogni artista sceglie il proprio posto dove sistemarsi,

– tempo a disposizione per gli artisti per realizzare la propria opera,

– ore 18.30 consegna a tutti del diploma di partecipazione; tre artiste/i saranno premiate/i con una targa personalizzata assegnata a giudizio insindacabile degli organizzatori (Aab- AcquaParco).

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria entro martedì 15 giugno 2021 (presso Aab in vicolo delle stelle 4 a Brescia dal martedì alla domenica ore 16 – 19.30; oppure via mail a: info@aab.bs.it.