Brescia, ossessionato da Balotelli picchia la compagna: condannato

(red.) Questa mattina, giovedì 27 maggio, in tribunale a Brescia si è svolta un’udienza al termine della quale un 30enne della Franciacorta è stato condannato a 9 anni e quattro mesi di reclusione e al pagamento di una provvisionale di 10 mila euro per il modo in cui si comportava ai danni dell’ex fidanzata. L’uomo era accusato di maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni, per una serie di atteggiamenti che avrebbe attuato dall’agosto del 2019 fino ai primi del 2020.

E su tutti spicca il fatto che il 30enne avrebbe adottato quelle azioni violente spinte dalla gelosia e pensando che la donna, madre di due figli, avesse una relazione con il calciatore Mario Balotelli. Per il 30enne l’accusa aveva chiesto 13 anni di reclusione, ma il giudice ha calcato di meno la mano non riconoscendo i maltrattamenti in famiglia.

Affetto da problemi neurologici dopo un incidente, avrebbe più volte aggredito tra insulti e alzata di mani la donna e anche il fratello di questa. In una circostanza, nel Natale del 2019, il franciacortino aveva persino mandato all’ospedale la vittima. Era già stato denunciato in passato per altri episodi del genere.