Brescia, al parco per accordarsi sullo scambio di droga: due arresti

(red.) Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 maggio, due uomini sono stati fermati e arrestati al parco Morari di via Odorici a Brescia, in città. Si tratta di uno spacciatore marocchino già noto alle forze dell’ordine e di un egiziano ritenuto intermediario e che pensavano di confondersi tra i bambini e le famiglie che in quel momento stavano frequentando l’area verde. Alcuni agenti della Polizia locale in borghese, che da tempo sono impegnati in questi tipi di controlli, li hanno bloccati e portati al comando per poi arrestarli. Sembra che i due si stessero mettendo d’accordo su una consegna di hashish. In ogni caso proseguono le indagini del Nucleo di Polizia giudiziaria della Locale.