Brescia, il Comune apre le adesioni ai centri ricreativi estivi

(red.) Nelle ore precedenti a mercoledì 26 maggio il Comune di Brescia ha dato notizia di aver attivato anche quest’anno i centri ricreativi estivi rivolti ai bambini dell’asilo e delle scuole elementari. In tutto sono a disposizione 2.850 posti, di cui 1.350 per quelli degli asili e 1.500 per le elementari, attivati in dodici scuole tra le materne Agazzi, Agosti, Don Bosco, Trento e Zammarchi e le elementari Collodi, Deledda, Tiboni, Rinaldini, Santa Maria Bambina, Torricella e Valdadige.

Quelli dell’asilo potranno svolgere le attività dal 5 luglio al 27 agosto e i più grandi dal 21 giugno al 27 agosto in turni bisettimanali fino al termine di luglio e ogni settimana in agosto, con una pausa dal 16 al 22. Le tariffe restano invariate e in base alla fascia Isee dai 20 ai 135 euro alla settimana, anche con sconti del 25% per più iscritti della stessa famiglia e comprese il pranzo in mensa. Dei 2.850 posti, 300 saranno rivolti ai bambini disabili anche con l’aiuto di associazioni sportive e sociali. Per quanto riguarda le medie, invece, se ne occupano gli oratori attraverso i grest. Le domande di iscrizione sono aperte fino al 3 giugno sul portale del Comune.