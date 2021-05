Brescia d’Estate 2021: spettacoli e iniziative dal primo giugno al 26 settembre

(red.) Dal primo giugno al 26 settembre torna il palinsesto di Brescia d’Estate, con teatro, musica, danza, cinema, incontri e molto altro. Un progetto del Comune di Brescia per promuovere il ritorno a una socialità sicura e gratificante e per valorizzare i tanti soggetti che creano e diffondono cultura nel territorio.

Con l’inizio di giugno prende il via l’edizione 2021 di Brescia d’Estate, il palinsesto di musica, teatro, cinema, danza e incontri promossa e coordinata dalla Loggia attraverso gli Assessorati alla Cultura e al Commercio. Come già lo scorso anno, anche il cartellone dell’estate che sta arrivando animerà ambienti e spazi di grande fascino, con palcoscenici e platee open air strutturate sulla base delle vigenti misure anti Covid19 o ritornando all’interno del Grande e dei Musei.

Sei principalmente gli spazi aperti abitati dal palinsesto, scenograficamente reinventati per creare una suggestione che inizia sin dal momento dell’arrivo sul posto: il Castello, il cortile di MoCa, il cortile del Broletto, il chiostro del teatro Mina Mezzadri-Santa Chiara, la grande area verde del Museo di Santa Giulia e il cortile della scuola Calini. A cui si aggiungono Piazza Loggia per alcuni speciali eventi e Campo Marte per il Brescia Summer Music. Location d’eccezione il Teatro Romano, con alcune proposte sia di Fondazione Teatro Grande, sia del CTB, realizzate in collaborazione con Fondazione Brescia Musei

Il palinsesto è stato costruito accogliendo e modulando numerose proposte arrivate dagli operatori del settore: enti, associazioni, artisti che nonostante le enormi difficoltà patite da oltre un anno hanno saputo organizzarsi per arrivare pronti a questa nuova stagione di prudente ripresa. L’attesa era grande, sia da parte loro sia da parte del pubblico, che in questo palinsesto potrà trovare molte e differenti occasioni per tornare a vivere il piacere e l’emozione di una performance live.

Il programma vede in cartellone spettacoli di teatro di ogni genere, grazie alla collaborazione con CTB-Centro Teatrale Brescia, Teatro 19, Somebody Teatro, Minima teatro, ContaminAzioni, Residenza Idra e le molte (dodici!) realtà che fanno capo a quest’ultima nella seconda edizione del progetto Costellazioni. Non meno articolata la scelta in campo musicale, con proposte che vanno dalla classica al jazz, dal pop alla lirica, grazie alle rassegne di Teatro Grande, Bazzini Consort, Festival Pianistico, Jazz on the Road, Associazione Lampadée. Quest’anno poi ritorna anche, seppur in una formula diversa che coniuga streaming e live, l’imperdibile Festa della Musica.

E poi ancora gli omaggi multidisciplinari che Centopercento teatro, Cieli Vibranti e Associazione InPrimis dedicano a grandi opere o personaggi della cultura di cui si celebrano quest’anno anniversari diversi (a cominciare dal Sommo Dante) e il magico, fanciullesco divertimento che ogni volta dispensano gli artisti de La Strada Festival.

Protagonisti dell’estate saranno anche i musei, con le mostre, gli incontri, le attività didattiche approntate da Fondazione Brescia Musei, che quest’anno sceglie anche una nuova location per il cinema all’aperto dell’Eden, non più in Castello ma in Santa Giulia.

Il Castello resta comunque meta imperdibile delle prossime serate, con la seconda edizione, riveduta e ampliata, di WeLoveCastello.

“Dagli enti più strutturati alle associazioni più informali o alle reti estemporanee, sono circa 40 i soggetti che abbiamo coinvolto in questa stagione di spettacoli e attività – e che a loro volta hanno attivato collaborazioni e reti – per dar vita a un calendario che dall’ 1 giugno fino a fine estate vede quasi ogni giorno, per ogni tipo di pubblico, una opportunità di riprendere consuetudine coi luoghi e le forme dello spettacolo e della cultura” sottolinea la Vicesindaco e Assessore alla Cultura Laura Castelletti. “Ora più che mai era tempo di farlo, di tornare a partecipare in comunità a esperienze arricchenti e gratificanti, sia per chi assiste sia per chi esprime la propria arte e professionalità sul palco o dietro di esso. Per renderlo possibile, dopo mesi di inattività che ha avuto conseguenze anche sulla tenuta organizzativa e finanziaria di tutti, era necessario sostenere le realtà operanti sul territorio, ed è per questo che il Comune si è impegnato ad essere al loro fianco offrendo i set, fornendo accompagnamento nelle pratiche istruttorie e di gestione anticovid e, quando necessario, un contributo economico. E’ un investimento che considero prezioso, perché destinato alla città e per la città. E che costituisce già un ponte verso il 2023”.

“Si tratta di un palinsesto molto ricco, capace di soddisfare gli interessi e le esigenze più diverse, una kermesse che si rivolge a un pubblico davvero molto ampio”, ha dichiarato l’assessore al Commercio Valter Muchetti. “È un grande sforzo collettivo quello che stiamo portando avanti per la stagione estiva ormai alle porte. Dopo tanto dolore e tanta fatica la città torna a vivere e ritorna la voglia di stare insieme e godere di momenti di svago e di arricchimento culturale. Per questo abbiamo creduto fortemente che la ripresa, anche economica, passa dal desiderio della gente di riappropriarsi degli spazi pubblici che, con tutte le doverose misure di sicurezza, torneranno ad essere luoghi di incontro. La nostra città è pronta e più attrattiva che mai. E se vive la città, vivono anche il commercio e le attività produttive. Non mi resta quindi che augurare una buona estate a tutti!”

La partecipazione agli spettacoli sarà su prenotazione, anche per quelli a ingresso gratuito, e l’accesso ai luoghi sarà contingentato. Previsti anche il controllo della temperatura all’ingresso e il distanziamento fisico (ad eccezione dei gruppi familiari).

