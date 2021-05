Brescia, corsi di promozione dell’attività sportiva per bimbi e ragazzi

(red.) Riaprono i termini per raccogliere le proposte delle società e associazioni sportive di corsi di promozione sportiva, dedicati ai bambini e ragazzi della nostra città di Brescia.

Si tratta di una novità rilevante, perché i corsi saranno svincolati dal periodo scolastico, che per tutti è stato assai complicato a causa delle restrizioni dovute al Covid e che non ha permesso ai più di contribuire a costruire il consueto calendario di proposte promosso dal Comune.

Un calendario che negli anni scorsi ha visto la presenza di oltre 50 discipline per oltre 200 corsi attivati.

Diversamente dal passato, sarà allargata la fascia di età, ora dai 6 ai 18 anni, per intercettare anche eventuali proposte per i giovani.

Per il resto, restano invariate le modalità di presentazione dei corsi, accedendo al link https://portaleservizi.comune.brescia.it, così come le riduzioni in base al reddito per i residenti nel Comune di Brescia. Naturalmente i corsi dovranno essere organizzati sempre nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti.

Per incontrare le aspettative delle famiglie, l’Amministrazione comunale ha voluto presentare il primo pacchetto di offerte dei corsi in coincidenza con la fine dell’anno scolastico. Il desiderio è che le realtà sportive propongano fin da subito iniziative, anche se il portale resterà aperto senza termini per dar modo alle società e alle associazioni di accedere in ogni momento per inserire proposte.

Per tutte le informazioni necessarie è possibile contattare il Servizio Sport del Comune (Serv.sport@comune.brescia.it, 030 297 8981).

L’Amministrazione comunale auspica di raccogliere un’offerta significativa di corsi di promozione, nell’interesse reciproco di realtà sportive e famiglie. Il lungo periodo di emergenza sanitaria da un lato ha messo in pericolo la sopravvivenza di realtà consolidate e, dall’altro, ha privato le famiglie di occasioni di movimento fisico sano e necessario per i ragazzi.