Venerdì 28 al Piccolo cinema Paradiso “Brescia 74. Strage di innocenti”

(red.) Venerdì 28 maggio il Piccolo Cinema Paradiso, in via Francesco Lana 15 a Brescia, per commemorare la strage di Piazza della Loggia proietterà il documentario di Silvano Agosti Brescia 74. Strage di innocenti con i seguenti orari: ore 11.00, ore 15.00, ore 18.00, ore 20.00.

L’ingresso è gratuito. Gradita la prenotazione al 329.8390181. Tessera associativa obbligatoria (è possibile acquistarla direttamente sul posto).