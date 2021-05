Pulizia notturna delle strade, dal 7 giugno a Brescia tornano le multe

(red.) Dal 7 giugno, data in cui entrerà in vigore la nuova fascia oraria di limitazioni alla circolazione prevista dalle normative anti contagio, la Polizia Locale effettuerà, dalla mezzanotte alle 5 del mattino, servizi di controllo a supporto del servizio di pulizia delle strade. Saranno quindi sanzionati i veicoli che si trovano in sosta sulle strade interessate. Le pulizie vengono effettuate da Aprica Spa con cadenza fissa mensile, dal lunedì al venerdì, e vengono comunque affissi cartelli che indicano gli orari e il conseguente divieto di sosta.

Le date in cui vengono effettuate le operazioni di spazzatura delle strade si possono consultare a questo indirizzo.

È possibile richiedere un promemoria per il giorno della pulizia chiamando il numero verde 800 437678. Si può ricevere il promemoria anche tramite Sms, che sarà inviato dalle 19 alle 21 della sera in cui si effettua lo spazzamento. Il servizio è gratuito. È inoltre disponibile l’app “Puliamo”, dedicata ai servizi di igiene urbana.

Ulteriori informazioni al link https://www.apricaspa.it/cittadini/brescia/puliamo

La sanzione amministrativa prevista per la sosta dove è in vigore il divieto per la pulizia delle strade ammonta a 42 euro, ridotti a 29,40 euro se il pagamento avviene entro cinque giorni.