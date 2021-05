Brescia, l’elenco completo delle strade che saranno asfaltate quest’estate

(red.) Gli interventi di asfaltatura delle strade devono essere eseguiti in un ristretto periodo di tempo, quando le condizioni meteorologiche sono maggiormente favorevoli. Il programma delle asfaltature per l’anno 2021 è stato suddiviso dal comune di Brescia in quattro lotti. In questo modo è possibile intervenire contemporaneamente in luoghi diversi e più rapidamente, in particolare sulla viabilità principale. Il periodo di asfaltatura andrà da giugno a fine ottobre e le vie con maggiore traffico saranno asfaltate durante la notte. Leggete qui l’elenco completo delle strade interessate.

I lavori sull’arteria di viabilità principale, la Tangenziale Ovest, si svilupperanno su entrambe le direzioni di marcia e consisteranno nella realizzazione del tappeto d’usura, preceduta da una fresatura di tre centimetri, con sfondamenti localizzati nei tratti maggiormente ammalorati. I lavori sono stati programmati in orario notturno. Viste le necessità, si è preferito individuare le porzioni più degradate, focalizzando quindi gli interventi su alcuni tratti.

Attraverso i progetti finanziati nel 2020 saranno asfaltate circa 23 strade, per una lunghezza complessiva di 5,8 chilometri e per una superficie di 38mila metri quadrati.

Con i progetti finanziati nel 2021 si interverrà su altre 72 strade per una lunghezza complessiva di 19,5 chilometri e una superficie di 124.300 metri quadrati.

L’intervento previsto consisterà prevalentemente in una fresatura di tre centimetri e un’asfaltatura di tre centimetri (tappeto d’usura). Nei casi di maggiore ammaloramento si procederà a una fresatura di nove centimetri e a un’asfaltatura di nove centimetri (sei centimetri di binder più tre di tappeto d’usura). Nei casi di ammaloramento ancor più grave si procederà con una fresatura di 19 centimetri e con un’asfaltatura di 19 centimetri (dieci centimetri di base, sei centimetri di binder e tre centimetri di tappeto d’usura). In relazione all’importanza del tipo di strada (flussi di traffico più intensi) allo strato di usura potranno essere aggiunti bitumi modificati che consentono di ottenere una miscela maggiormente resistente alle sollecitazioni meccaniche e termiche, per garantire una maggiore durata.

Controllate qui se la strada in cui abitate sarà asfaltata quest’estate.

Cassa Depositi e Prestiti ha concesso un finanziamento, con i fondi del risparmio postale, in relazione ai progetti approvati dalla giunta il 10 marzo 2021 e il 17 marzo 2021 (delibera di Giunta 73/2021 “Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali anno 2021 – opere di fresatura e asfaltatura. cup c87h21000120004: lotto 1- lotto 2- lotto 3- lotto 4. approvazione progetto esecutivo” e delibera di Giunta 95/2021 “Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni bitumate dei marciapiedi-opere di fresatura e asfaltatura. anno 2021 – cup c87h21000100004. progetto esecutivo”).

Sono inoltre previste altre asfaltature a carico del Gruppo Unareti/A2A e di Telecom Italia. Queste società, infatti, sono tenute a ripristinare i tratti di scavo della lunghezza superiore a 20 metri realizzati nel 2020 e, in parte, nel 2021. Altri 2000 piccoli interventi per scavi inferiori a 20 metri non sono compresi in questi elenchi.