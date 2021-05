Brescia, incontro politico senza distanze né mascherine alla Cá Nöa

(red.) Nei mesi precedenti alla fine di maggio si è spesso distinto per animare e riunire intere folle nelle piazze cittadine italiane contro il presunto “eccesso” di restrizioni anti-covid in occasione dei raduni dei cosiddetti “gilet arancioni“. Si tratta del capo popolo Antonio Pappalardo che pochi giorni fa, sabato 22 maggio, come riporta anche Bresciaoggi, è finito nei guai a Brescia. E’ successo al ristorante Cá Nöa di via Branze dove sarebbe stato organizzato un appuntamento politico per il lancio del movimento “Coalizione Etica” in vista delle prossime elezioni amministrative, anche a Milano.

Ma chi passava dal posto quel giorno non poteva fare a meno di notare troppa gente rispetto alle misure consentite e soprattutto senza mascherine. Per questo motivo sono scattate le segnalazioni alle forze dell’ordine facendo arrivare sul posto alcune Volanti e gli agenti della Polizia locale. All’interno del ristorante c’erano decine di persone sedute ai tavoli e tra l’altro – dicono le cronache – nessuno con la mascherina e nemmeno il distanziamento. Per questo motivo l’ex generale di brigata dei carabinieri Antonio Pappalardo e il gestore del ristorante sono stati sanzionati. E il locale rischia anche la chiusura se la prefettura di Brescia lo disporrà.