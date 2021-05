Controlli notturni dei carabinieri in città: sanzioni per 3.500 euro

(red.) Un equipaggio dei carabinieri, nell’ambito delle azioni di controllo del territorio per contenere il rischio epidemiologico, è intervenuto in città ben oltre l’orario di coprifuoco in un’abitazione privata del centro storico dove era in corso una festa alla quale partecipavano quattro giovani, tutti di età compresa tra 20 e 26 anni. E’ stata la musica ad alto volume ad attirare l’attenzione dei militari che hanno deciso di verificare quanto stava accadendo, identificando i presenti ed elevando le sanzioni del caso.

Intorno alla 4 della notte tra venerdì e sabato, un altro equipaggio ha controllato a Brescia Due un’autovettura su cui viaggiavano cinque persone, tutte di nazionalità indiana e pakistana e di giovane età, che sono state multate per la violazione delle norme anti-Covid non potendo giustificare il loro spostamento ai sensi della normativa in vigore. Inoltre il conducente dell’auto, un pakistano 26enne, ò stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza avendo riportato nel test un tasso alcolemico ben superiore al limite consentito dalla legge.

Le sanzioni amministrative applicate, in totale, hanno superato i 3.500 euro.