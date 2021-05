Brescia, weekend di controlli potenziati in centro e alle stazioni metro

(red.) Nel fine settimana tra oggi, sabato 22 e domani, domenica 23 maggio, nonostante il meteo previsto poco clemente soprattutto oggi, è immaginabile che nel centro storico di Brescia si registrerà il pienone di gente, anche dalla provincia, per fare shopping e sedersi ai tavoli dei bar a consumare pranzi, cene e aperitivi. Ma bisogna stare attenti anche alla sicurezza, dopo gli episodi accaduti anche nello scorso weekend. Per questo motivo è stato annunciato che in piazzale Arnaldo e Tebaldo Brusato, ma anche in piazza Vittoria e nelle vicinanze, saranno intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine tra Polizia locale, carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia provinciale.

E nel mirino ci saranno le vie del centro storico, ma anche le stazioni della metropolitana. Nel fine settimana scorso, come ha detto il comandante della Polizia locale Roberto Novelli, sono state controllate 156 persone, di cui 8 sanzionate per assembramenti e 7 per bivacchi ed episodi di inciviltà. Nel mirino sono finiti anche 29 esercizi commerciali controllati. Nel frattempo ieri, venerdì 21 maggio, è stato diramato da palazzo Loggia il consueto monitoraggio dei nuovi casi positivi al contagio.

Confermata la curva discendente, il numero dei cittadini in isolamento obbligatorio è quindi ad oggi di 387 mentre in isolamento fiduciario risultano 445 cittadini. Degli aventi diritto in città sono state vaccinate (prima dose) 76.442 persone pari a quasi il 45% della popolazione. 34.739 i cittadini che hanno ricevuto anche la seconda dose (20%). Risulta vaccinato l’89,07% degli over 80 con la prima inoculazione e somministrata all’84% degli over 70. Tra i nati tra il 1953 al 1961 risulta vaccinato con prima dose il 73% degli aventi diritto e il 33% degli over 50.