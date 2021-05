Partono i lavori in via Branze e via Garzetta, finiranno in settembre

(red.) Nell’ambito delle opere di miglioramento dell’accessibilità e di riqualificazione della viabilità in vista dell’apertura del nuovo Campus dell’Università Cattolica a Mompiano, a partire dal 24 maggio 2021 prenderanno il via i lavori del secondo stralcio della realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale di collegamento fra via Branze e via Garzetta.

Conclusi nelle scorse settimane i lavori del primo stralcio, che hanno riguardato la riorganizzazione e riqualificazione di via Branze, nel tratto compreso tra viale Europa e via Schivardi, e di via Garzetta, nel tratto ad ovest dell’intersezione con via Nikolajewka, nelle prossime settimane le lavorazioni si concentreranno sulla parte più orientale di via Garzetta, nel tratto che va dall’incrocio con via Nikolajewka fino all’altezza della Scuola Edile Bresciana.

In quel tratto l’intervento prevede l’ampliamento della sede stradale, la formazione di un nuovo percorso ciclopedonale in lato sud in area ceduta dall’Università Cattolica, lo spostamento di buona parte del tracciato del canale irriguo e la formazione di nuovo filare alberato in lato nord, il rinnovo dell’illuminazione pubblica e l’installazione di una postazione di Bicimia.

Sarà inoltre rivisto l’incrocio tra via Garzetta e via Nikolajewka per migliorare e mettere in sicurezza le manovre di svolta e verrà realizzato un collegamento e un attraversamento ciclo-pedonale per collegarsi alla pista ciclabile verso via Congrega e via Nikolajewka.

Con l’intervento saranno inoltre realizzati nuovi posti auto nella parte bassa di via Nikolajewka e di via Trainini e verrà completata la sistemazione dell’area di sosta limitrofa al condominio Skylab di via Branze.

L’intervento, il cui costo complessivo è pari a 456 mila euro, è stato affidato mediante gara all’impresa Eurocostruzioni S.r.l., con sede in provincia di Reggio Emilia.

La direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno svolti da Brescia Infrastrutture.

La conclusione dei lavori è prevista per l’inizio del mese di settembre.