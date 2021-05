Brescia provincia dei sapori: video sui social per promuovere prodotti

(red.) Per otto settimane, ogni mercoledì e giovedì, attraverso i social network verranno diffusi dei video promozionali da parte di produttori locali bresciani che potranno parlare di prodotti gastronomici del loro territorio specifico. E il venerdì questi stessi prodotti faranno parte di una ricetta, creata da chef stellati come Philippe Léveillé, da abbinare a un vino. E’ l’idea del progetto “La provincia dei sapori” presentato ieri, mercoledì 19 maggio, da Visit Brescia con la Camera di Commercio.

Si tratta di un’offerta per promuovere la brescianità a livello nazionale anche in vista del 2023 quando sarà Capitale italiana della cultura con Bergamo e del 2026 con le olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Il progetto è stato illustrato dalla consigliera di Visit Brescia Barbara Chiodi. La campagna si concluderà il prossimo luglio con la promozione dei prodotti di tutti i territori bresciani e quando si potrà ricevere gratuitamente anche l’e-book come riassunto.

L’iniziativa, che vede tra gli ambasciatori anche il maestro pasticcere Iginio Massari, è partita proprio ieri con il caviale abbinato al monococco Shebar di Cigole. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito internet laprovinciadeisapori.it.