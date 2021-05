Brescia, lite fuori dal bar di corso Magenta: chiusura per 10 giorni

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 20 maggio il bar “Cakao” di corso Magenta a Brescia, in città, ha ricevuto dal questore un provvedimento di chiusura di dieci giorni dopo quanto era successo sabato sera 15 maggio, facendo intervenire anche le forze dell’ordine. E così ieri si è mossa la divisione della Polizia amministrativa per notificare l’atto con cui le serrande dovranno restare abbassate. L’episodio era avvenuto in un contesto che in città aveva visto diverse segnalazioni.

Qui, al bar di corso Magenta, le pattuglie dalla questura e della Guardia di Finanza si erano mosse dopo aver ricevuto la segnalazione di una lite fuori dal locale. Ad animarla erano stati due giovani ubriachi che sembra infastidissero i clienti e anche i passanti. Per questo motivo erano stati allontanati, ma in seguito il titolare, anche lui sotto gli effetti dell’alcol, li aveva raggiunti e, secondo la nota della Polizia, anche aggrediti. In base alle forze dell’ordine, proprio il titolare sarebbe stato responsabile della tensione invece di occuparsi di riportare la calma. Quindi, è scattata la chiusura.