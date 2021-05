Brescia, auto in sosta danneggiate vicino al parco delle Cave

(red.) L’altra sera, lunedì 17 maggio, i frequentatori del parco delle Cave di Brescia hanno trovato una brutta sorpresa nel momento di ritornare alle proprie auto parcheggiate. Infatti, alcune di queste vetture avevano i finestrini infranti e sono stati segnalati anche altri episodi di danneggiamenti simili. Queste situazioni sono state indicate alle forze dell’ordine e si sta cercando di capire chi possano essere gli autori. Forse pessime bravate, ma non è nemmeno escluso che qualcuno agisca nel vandalismo per fermare quanti intendono frequentare quegli spazi naturali cittadini.