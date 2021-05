Inchiesta “Scarface”, altri undici a giudizio a Brescia da settembre

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 17 maggio, in tribunale a Brescia si è svolta l’ultima delle tre giornate di udienza preliminare nell’ambito dell’inchiesta “Scarface” che aveva portato a 14 arresti e per un totale di 27 indagati con le accuse, a vario titolo, di riciclaggio di denaro utilizzando le vincite del Lotto e anche di presunti legami con la ‘ndrangheta al nord Italia.

Quella di ieri è stata una giornata dedicata ad altri undici dei coinvolti e tutti rinviati a giudizio. Quattro di loro saranno in dibattimento dal prossimo 16 settembre e gli altri sette con il rito abbreviato dal 20 settembre. Manca solo da definire, per un vizio, la posizione di un carabiniere finito tra gli indagati: per lui l’udienza sarà il 24 giugno.