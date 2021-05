Sergio Mattarella a Brescia, ecco il programma della visita in città

(red.) Quella di domani, martedì 18 maggio, sarà una giornata importante per Brescia in occasione della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Già giunto nella nostra città nel 2016 in occasione del ricordo di Mino Martinazzoli, il Capo dello Stato aveva pianificato la visita lo scorso 29 ottobre, ma il riacutizzarsi dell’emergenza sanitaria aveva portato al rinvio. E domani sarà quindi un momento storico, in cui il presidente esprimerà anche il proprio cordoglio per la comunità bresciana fortemente colpita da oltre un anno di pandemia.

Le tappe della sua visita, come erano state definite, saranno l’Università degli Studi, il parco archeologico e l’hub vaccinale in Fiera. E nelle scorse ore è stato definito nei dettagli il programma della visita. Il presidente atterrerà intorno alle 10,30 all’aeroporto “Gabriele D’Annunzio” di Montichiari e da qui in corteo verso l’Università di Brescia, dove sarà accolto dal rettore Maurizio Tira nell’aula magna della facoltà di Medicina. E con il Capo dello Stato – atteso intorno alle 11 – ci sarà anche il ministro all’Università e Ricerca Cristina Messa. Subito dopo, alle 12, sarà al Capitolium con il sindaco Emilio Del Bono, il governatore lombardo Attilio Fontana e la presidente della Fondazione Brescia Musei Francesca Bazoli.

La visita al parco archeologico di Brixia Romana punterà soprattutto i riflettori sulla statua della Vittoria Alata appena restaurata e posizionata dove è stata trovata originariamente, nel Capitolium. Proprio domani, tra l’altro, sarà la Giornata Internazionale dei Musei, con l’apertura gratuita fino a sera. Infine, Mattarella verso le 13 sarà all’hub vaccinale, il più grande d’Italia, al Brixia Forum in via Caprera. Qui sarà accolto dal direttore generale degli Spedali Civili Massimo Lombardo e da quello dell’Ats di Brescia Claudio Sileo. Infine, il ritorno all’aeroporto di Montichiari per il rientro a Roma.