Martedì accesso gratuito ai musei di Brescia e alle loro meraviglie

(red.) Martedì 18 maggio 2021 sarà una data da ricordare per Brescia. In occasione dell’International Museum Day 2021 (Imd 2021) i Musei di Brescia accolgono il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella che, con la sua presenza manifesterà la vicinanza alla cittadinanza bresciana. Per celebrare la visita, Fondazione Brescia Musei offrirà a tutti la possibilità di visitare gratuitamente il Museo di Santa Giulia (aperto dalle 14 alle 21) e le mostre del Brescia Photo Festival, tra cui la prima retrospettiva italiana di Alfred Seiland, Imperium Romanum. Fotografie 2005-2020, curata da Filippo Maggia e Francesca Morandini, organizzata da Fondazione Brescia Musei e da Comune di Brescia, co-prodotta da Skira, che presenta per la prima volta in Italia 136 immagini di grande formato, frutto di un lavoro quindicennale che il fotografo austriaco ha realizzato attorno ai luoghi mitici della romanità, reinterpretati in modo sorprendente e inatteso.

Anche la Pinacoteca Tosio Martinengo e il Museo delle Armi saranno aperti a ingresso gratuito (dalle 14 alle 18), mentre il Parco archeologico rimarrà chiuso.

Per l’occasione, (alle ore 18.00, 19.00 e 20.00) Fondazione Brescia Musei propone La camera delle meraviglie, una eccezionale visita al cuore delle Collezioni Civiche. I depositi di pittura antica e arti applicate, allestiti all’interno del Museo di Santa Giulia, aprono le loro porte per svelare opere poco note, conservate con grande cura, e raccontare il grandissimo lavoro di backstage per il mantenimento del patrimonio.

È necessaria la prenotazione al Cup, tel. 030.2977833-834; mail santagiulia@bresciamusei.com; ingresso al Museo gratuito; 5 euro il contributo guida.