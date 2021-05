Brescia, il Museo Mille Miglia “sfratta” l’altare dei cimeli dei Beatles

(red.) Lui stesso, Rolando Giambelli, anima e corpo del museo, parla di un “fulmine a ciel sereno”. Cioé la notizia che ha ricevuto dalla nuova direzione del Museo Mille Miglia di Brescia per liberare i locali dove attualmente si trova il Beatles Museum. Rolando Giambelli è leader dei Beatlesiani Associati d’Italia e da vent’anni ha messo in campo questa particolare esposizione di cimeli storici della band di Liverpool. Il museo bresciano dedicato ai Beatles era stato inaugurato nel 2001 in via Trieste e poi lo spostamento nella sala Ajmo Maggi al Museo della Mille Miglia.

E ora in quella stessa sala la direzione intende allargare l’attività delle auto storiche, invitando a liberare lo spazio entro il 9 giugno. Si tratta di una testimonianza storica che rischia di sparire, ma già sono partiti gli appelli al Comune di Brescia per trovare una nuova sede in cui continuare a esporre i materiali legati ai Beatles.