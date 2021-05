Brescia, ministro Stefani in visita al centro ipovedenti e Fobap

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 12 maggio, l’assessore lombardo alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Alessandra Locatelli con il ministro per le Disabilità Erika Stefani hanno fatto tappa anche in provincia di Brescia, oltre a Monza, per visitare alcune realtà del mondo del sociale.

A Lesmo, in Brianza, è stata visitata la sede della Lega del Filo d’Oro, mentre a Brescia si è svolta al Servizio di intervento precoce I.Ri.Fo.R. per promuovere l’autonomia e l’integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone minorate della vista. Poi al Centro abilitativo per minori “Francesco Faroni” di Fobap impegnata a migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.