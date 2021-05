Brescia, estate dall’1 giugno al 26 settembre con “We love Castello”

(red.) A Brescia città si respira l’aria di voler tornare alla normalità dopo oltre un anno di periodo sanitario drammatico. Per questo motivo ieri, martedì 11 maggio, è stato presentato il programma di “We love Castello” che accenderà i riflettori per tutta l’estate dall’1 giugno al 26 settembre all’interno del maniero. L’iniziativa è stata illustrata dall’assessore alla Cultura Laura Castelletti con il consigliere della Fondazione Brescia Musei Felice Scalvini. L’attività vede la collaborazione di Palcogiovani, 94 Investimenti e Kitchen.

Tutte le settimane, dal giovedì alla domenica, ci sarà spazio per concerti gratuiti insieme alla Festa della Musica, al progetto “Oasi” di Marco Obertini, Butchers’ Vynil Selection, i collettivi easy listening, Brain Tree, WoWomen e il dj set di Jean Luce Stote e Bazzini Consort. E in vista del 2023, quando Brescia sarà capitale italiana della cultura con Bergamo, sul palco ci saranno anche band orobiche. Spazio anche alle serate di MusicalZoo e Beatles in the Castle. Per quanto riguarda l’offerta, torna Belvedere 030 e si aprono spazi come Agorà per le attività didattiche, educative ed enogastronomiche.

Ci sarà anche un “ristorante” Terrazza Armani per deliziare dei prodotti dello chef Oscar Armani, una zona di market vintage e festival dei sapori nel bastione di San Marco, oltre a percorsi in bicicletta. Tutto il ricavato del programma estivo sarà devoluto all’Ant, ad Elisoccorso Brescia e all’associazione Perlar. Infine, con Bper Banca verrà avviata una raccolta fondi per il restauro della locomotiva. “We love Castello” – tutte le informazioni sul sito internet welovecastello.it – sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 24, ma possibile anche fino alle 22 se il coprifuoco rimarrà ancora a questo orario.