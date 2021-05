Mattarella, a Brescia il 18 maggio, visiterà anche i Musei

(red.) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella farà visita anche ai Musei di Brescia il prossimo 18 maggio, durante la sua visita istituzionale alla nostra città, nel giorno in cui si celebra l’International Museum Day 2021. quest’anno dedicato al tema “Il futuro dei musei: rigenerarsi e reinventarsi”.

Lo ha annunciato la presidente di Fondazione Brescia Musei, Francesca Bazoli, sottolineando l’importanza della visita del presidente della Repubblica nel momento del rilancio della cultura a livello nazionale e locale con le riaperture dei musei e delle mostre.

In particolare, Bazoli “ritiene che l’affetto del presidente Mattarella manifesti la sua vicinanza alla cittadinanza bresciana desiderosa di riappropriarsi della propria identità culturale, in particolare da quando la Vittoria Alata è ritornata visibile al pubblico con migliaia di visitatori alla settimana”.