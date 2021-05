Brescia, bimba bloccata nell’auto chiusa: arrivano i vigili del fuoco

(red.) Ieri pomeriggio, lunedì 10 maggio, una mamma bresciana ha vissuto momenti di agitazione e preoccupazione identici a quelli avvertiti da una donna nei giorni precedenti a Rovato. Ieri, intorno alle 16,30, in via San Bartolomeo in città una madre aveva parcheggiato la propria auto e stava raggiungendo sui sedili posteriori la figlioletta nel seggiolino. Ma la perdita delle chiavi sotto un sedile avrebbe portato alla chiusura automatica del veicolo, con la piccola rimasta all’interno. La donna, agitata, ha allertato i vigili del fuoco che sono riusciti ad aprire la vettura e così la madre ha potuto tirare un sospiro di sollievo nel ritrovare la figlia.