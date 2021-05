Delegazione comune-Arpa in visita al parco delle Cave

(red.) Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, l’assessore all’Ambiente Miriam Cominelli e l’assessore al Bilancio Fabio Capra hanno visitato nel pomeriggio di questo lunedì il parco delle Cave, insieme con il direttore di Arpa Brescia, Fabio Cambielli.

Un’occasione per illustrare l’evoluzione che l’area sta attraversando e gli obiettivi raggiunti. Il direttore ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto e per l’importanza ambientale del parco, passato da sito industriale ad area di mitigazione.