Brescia, alzano troppo il gomito e si sentono male: ambulanze all’opera

(red.) Viste le riaperture, compresi i bar seppure si possa consumare solo all’aperto, a Brescia città sono tornati di nuovo a essere segnalati episodi di chi alza troppo il gomito per poi sentirsi male e spesso in questo rischio incorrono anche i più giovani. Tanto che l’altra sera, sabato 8 maggio, diverse ambulanze hanno dovuto raggiungere il centro storico per alcuni casi di intossicazione etilica. Intorno alle 21 persino una ragazza di 15 anni ha avuto bisogno di essere soccorsa in via Trieste e trasportata in codice giallo all’ospedale Civile di Brescia. E nei minuti successivi altri interventi del genere si sono resi necessari in piazza Paolo VI e in via Mazzini.