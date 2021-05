“Difendiamo Brescia”, la nuova campagna di Fratelli d’Italia

(red.) Sabato 8 maggio 2021 Fratelli d’Italia Brescia ha organizzato un gazebo di raccolta firme all’eterno della stazione di Brescia, per lanciare la nuova campagna cittadina “Difendiamo Brescia”.

“Siamo qui oggi, in stazione, a lanciare la raccolta firme ‘Difendiamo Brescia’ contro lo spaccio e il degrado nella nostra città”, ha spiegato il coordinatore cittadino Paolo Inselvini. “Con questa campagna richiederemo al sindaco Del Bono un presidio costante delle forze di Polizia in quei quartieri maggiormente colpiti dai ripetuti fenomeni di degrado. Chiediamo inoltre che a questi controlli sia affiancata un’unità di cani antidroga, per contrastare specificamente i venditori di morte”.

“L’amministrazione deve cercare di garantire tranquillità e sicurezza”, prosegue Inselvini: “Questi sono gli aspetti primari nella vita delle persone. Purtroppo il sindaco Del Bono e il vicesindaco Castelletti preferiscono frequentare i salotti e preparare la campagna elettorale per le regionali, invece di sporcarsi le mani e stare vicino alla propria gente”.

“Da un anno come Fratelli d’Italia Brescia siamo costantemente sul territorio per proporre alternative pratiche e attuabili”, aggiunge il responsabile del dipartimento sicurezza Roberto Gatta Zini. “A Brescia abbiamo la fortuna di godere di uno dei corpi di polizia locale più formato e competente, ma a causa di scelte politiche, manca una maggiore presenza sul territorio. Una presenza che arginerebbe problemi di degrado, risolvibili con un’operatività che già c’è ma che occorre concretizzare”.