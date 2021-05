Brescia, Polizia recupera un asino che vaga in via Fiorentini

(red.) Nella notte tra giovedì 6 e ieri, venerdì 7 maggio, gli agenti della Polizia di Stato di Brescia sono stati impegnati in un particolare intervento in via Lucio Fiorentini, in città. Alla centrale operativa era infatti giunta una chiamata che segnalava la presenza di un asino che vagava in strada e ragliava. Gli agenti delle Volanti lo hanno poi individuato e gli hanno dato delle caramelle per tranquillizzarlo. Gli stessi operatori hanno anche verificato che vicino a quel posto c’era una cascina di asini. Qui è stato identificato il proprietario al quale è stato riconsegnato l’animale. Non si era accorto di nulla.