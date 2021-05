Riaperture, si torna al cinema anche alla multisala Oz

(red.) Guardando alle riaperture graduali in atto dalla fine di aprile a livello nazionale grazie ai dati del contagio in miglioramento, ci sono anche le sale cinematografiche. Le prime a rialzare le saracinesche erano state il Nuovo Eden e il Cinema Sociale a Brescia città. E da ieri, giovedì 6 maggio, ha riaperto la multisala Oz che era tra le più attese, considerando l’alta frequentazione. Per tornare al cinema in via Sorbanella e vedere la programmazione in corso si può visitare il sito internet www.ilregnodelcinema.com. Restano invece chiuse, al momento, la Wiz al centro commerciale Freccia Rossa e anche il Moretto in centro storico. Il Cinema Sereno, invece, riaprirà i battenti dal prossimo 15 maggio.