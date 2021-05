Fontana a Brescia, visita all’hub vaccinale in Fiera: ieri solo 3 mila dosi

(red.) Nella sua visita di ieri, giovedì 6 maggio, in giro per la provincia e subito dopo l’incontro alla Camera di Commercio di Brescia, il governatore lombardo Attilio Fontana ha raggiunto anche l’hub vaccinale allestito al Brixia Forum di via Caprera. E l’unico neo riguarda la possibilità, al momento, di somministrare solo fino a 3 mila dosi al giorno rispetto a una potenzialità che è più del triplo, fino a 10 mila vaccinazioni al giorno. Ma il problema resta la carenza di vaccini. Tanto che il presidente Fontana non ha esitato, con una battuta, a ricordare quanto sta succedendo con lo scarso uso di AstraZeneca – il più utilizzato invece in Lombardia – in Sicilia.

“Se ci sono parti d’Italia in cui avanzano le dosi di AstraZeneca perché i cittadini non vogliono farle, le mandino a noi” ha commentato il governatore. E proprio da Brescia lo stesso presidente aveva annunciato che da lunedì 10 maggio inizierà la prenotazione degli appuntamenti vaccinali, attraverso i consueti canali di Poste italiane, anche per la fascia d’età dai 50 ai 59 anni. E sulla stessa campagna “il generale Figliuolo ha abbassato il target per la nostra regione, ora intorno alle 85 mila vaccinazioni al giorno” ha aggiunto il governatore. Nel frattempo, come già annunciato, cambia anche il sistema dei richiami per quanto riguarda Pfizer e Moderna fino al 42° giorno dopo la prima dose. Ma non cambierà nulla per quanti hanno già l’appuntamento della seconda dose.

Sul fronte dei dati della vaccinazione nel bresciano, in città si è arrivati al 30% di quanti hanno ricevuto almeno la prima dose, mentre a livello generale gli Spedali Civili hanno superato 190 mila somministrazioni, di cui 60 mila alla Fiera. Un’altra novità riguarda la possibilità, da oggi, venerdì, di riavere gli appuntamenti del richiamo anche per il personale scolastico. Quanti si erano già prenotati riceveranno un sms da parte di Aria e gli altri lo potranno fare regolarmente con il portale nei prossimi giorni.

In tutta la regione Lombardia sono state somministrate al momento 3,7 milioni di dosi, pari al 91% di quelle presenti. E il governatore Fontana non ha escluso di poter chiedere alla struttura del commissario straordinario Francesco Figliuolo, nell’ambito delle isole covid-free ai fini turistici, di adottare la soluzione anche per Montisola.